استقبل مراقب مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين في مكتبه اليوم فريق الأيادي الخضراء بمناسبة فوزهم بجائزة الكويت للإنتاج والاستهلاك المستدام عن محور الإنتاج المستدام.



وقال الشاهين: إن تكريم ممثلي الفريق الدكتورة سامية السعيدان رئيسة الفريق والأستاذة لطيفة الجمعة عضوة الفريق، تقديرا لجهودهم في مبادرة (ازرع بذرة واترك أثر) التطوعية، التي تمت بالتعاون مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وغيرها من جهات.



وحضر اللقاء رئيس اللجنة الاستشارية لبرنامج الكويت الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية الدكتور شهاب العثمان.