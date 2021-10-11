أعلن الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين، صرف دفعة مالية قدرها 92 مليون يورو (106 ملايين دولار) لوكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا).

وذكرت المفوضية الاوروبية في بيان ان هذا التمويل يشكل مساعدة مالية سنوية من الاتحاد الاوروبي للاونروا ويساهم في الحفاظ على الظروف المعيشية الاساسية ودعم التنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين من خلال ضمان استمرارية الخدمات الاساسية المقدمة لهم.

وقال الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والامنية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل بهذا الصدد "لا نزال مصممين على دعم الاونروا سياسيا وماليا على المدى الطويل فهي تؤدي دورا اساسيا في تقديم الخدمات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين وتحقيق الاستقرار في المنطقة".

واضاف ان "دعمنا للاونروا ليس واجبا انسانيا فقط بل يأتي في اطار المساهمة في الحفاظ على احتمالات السلام الدائم بين الاسرائيليين والفلسطينيين".

من جانبه قال مفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي في تصريح مماثل ان "الاتحاد الاوروبي شريك موثوق واكبر مانح للاونروا" مشددا على ضرورة قيام الدول الآخرى بتكثيف الجهود والانضمام الى الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء فيه لتوفير تمويل متعدد السنوات للأونروا يمكن التنبؤ به.

واضاف "سنواصل العمل مع الاونروا لتقوية انظمتها الخاصة بالحوكمة والمساعدة في تعزيز الشفافية والادارة السليمة".