عبدالعزيز الفضلي

تأكيداً لما انفردت به "الأنباء" في عدد الجمعة الماضي حول توجه وزارة التربية في العودة للتعليم اون لاين، اعلن وكيل التعليم العام اسامة السلطان في نشرة عممها على المناطق التعليمية و وصفها بالعاجلة والهامة بالعودة للتعليم اون لاين في حال اغلاق فصل بسبب اصابة طالب في كورونا .

وقال السلطان في نشرته والتي تلقت الانباء نسخة منها " في حال غلق فصل نظرا للاشتباه في إصابة كوفید - 19 أو اكتشاف حالات كوفيد19 يتم تفعيل التعليم عن بعد للفصل المغلق فقط أو المجموعة ويتم التدريس Online وفقا للجدول

المدرسي من خلال منصة Teams ، وتتم متابعة تنفيذ الحصص من قبل الإدارة المدرسية يرجى التعميم على السادة الأفاضل مديري ومديرات مدارس مختلف المراحل التعليمية ورياض الأطفال. على أن ياخذ الأمرصفة الأهمية والاستعجال.

وكانت الأنباء قد اشارت في عدد الجمعة الى ان الوزارة ستقوم باصدار نشرة عاجلة مطلع الاسبوع الجاري .