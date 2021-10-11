شارك وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري اليوم الاثنين بالاجتماع ال25 لأصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (عبر الاتصال المرئي).

وقال الناطق الرسمي للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الامين العام المساعد لقطاع الثقافة الدكتور عيسى الانصاري في تصريح صحفي ان الاجتماع الوزاري بحث الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون الخليجي (2020-2030) اضافة الى مناقشة خطة الأنشطة الثقافية المعتمدة لدول المجلس للأعوام 2021-2022 ولوائح وأنظمة العمل الثقافي المشترك.

واضاف ان الاجتماع بحث ايضا سبل تعزيز التعاون مع الدول والمؤسسات الثقافية وتطوير العمل المشترك بين قطاعي الثقافة والسياحة في دول المجلس اضافة الى الموافقة على رفع ميثاق المحافظة على التراث العمراني إلى المجلس الاعلى لاعتماده في الدورة المقبلة.

وأفاد ان الاجتماع الوزاري صاحبه حفل تكريم للمبدعين الخليجيين والذي يقام بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لوزراء الثقافة عبر تكريم شخصيتين من كل دولة خليجية في مختلف المجالات الثقافية مشيرا الى قيام (الوطني للثقافة) بترشيح كلا من الفنان عبدالرحمن العقل والدكتورة نجمة ادريس لتكريمهما ضمن المبدعين من ابناء دول المجلس لتمثيل دولة الكويت.

يذكر ان هذه الاجتماعات تقام بشكل دوري في اطار تطوير العمل الثقافي الخليجي المشترك ووضع السياسات والأطر المنظمة لها بهدف إيجاد خطة تنموية ثقافية وتحقيق رؤية دول المجلس بشأن تعزيز الهوية الثقافية.