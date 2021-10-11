عبدالعزيز الفضلي

اعتمد وزير التربية د علي المضف، كشوفات الإحالة للتقاعد من العاملين في مختلف قطاعات الوزارة من اداريين ومعلمين ممن خدموا 34 عاماً .

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ"الأنباء"، ان قرار الاحالة يشمل من اكمل سنوات الخدمة حتى تاريخ 31 اغسطس الماضي، مشيرةً الى ان القرار سيكون نافذا في الاول من يناير المقبل على ان يكون آخر دوام للمشمولين في القرار 31 ديسمبر المقبل .

وذكرت المصادر ان اغلب المحالين من مديري المدارس، لافتةً الى ان القرار لاول مرة يخلو من مدراء ادارات مركزية لاسيما وان سنوات الخدمة حتى تاريخه لم تشملهم .

واوضحت ان وزارة التربية قامت بإرسال كتب شكر للمشمولين بالقرار على عطائهم واخلاصهم في العمل طوال سنوات عملهم، متمنيةً لهم الصحة والعافية .