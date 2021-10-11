وجه النائب د. صالح المطيري سؤالا إلى وزير النفط ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس جاء كالتالي:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ هل جددتم للقياديين الذين بلغوا السن القانونية في شركة نفط الكويت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فمتى جرى التجديد؟ وكم تبلغ مدته؟ مع تزويدي بكشف بأسماء المجدد لهم ومنصب كل واحد منهم ومؤهلاته وتاريخ التعيين وتاريخ الميلاد.

2 ـ هل توجد آلية متبعة للتجديد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بها.

3 ـ صورة ضوئية من طلبات تجديد القياديين مع المسميات الوظيفية.

4 ـ كشف بعدد المتقدمين للمناصب القيادية الشاغرة في الشركة، وهل توجد لجنة فنية لفحص طلبات التجديد أو تعيين قياديين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بقرار تشكيل اللجنة وأسماء أعضائها ومسمياتهم الوظيفية وصورة ضوئية من محاضر اجتماعها.