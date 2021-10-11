قال الممثل الأمريكي الشهير جورج كلوني إنه لا يفكر فى العمل بالسياسة لأنه يفضل "أن ينعم بحياة جميلة".

ووفقا لوكالة بي أيه ميديا البريطانية للأنباء، تحدث كلوني عن الرئيس الأمريكي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب وطموحاته المهنية المتبقية خلال مقابلة جرت ببرنامج أندرو مار بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

غير أنه استبعد إمكانية دخول معترك السياسة نفسه.

وعندما سئل عما كان سيعمل في مجال السياسة، قال كلوني / 60 عاما:/ "لا، لأنني أود فعليا أن أنعم بحياة جميلة".

وأضاف: "لقد بلغت الستين هذا العام، وكان لي حديث مع زوجتي، ونحن نعمل كثيرا، كما هو الحال لكلانا، وقلت إنه يجب أن نفكر في هذه السنوات بأن تكون سعيدة وهادئة وناجحة للغاية.

وقال إذا "كانت صحتنا جيدة، وهو ما نتمتع به، وعمري ستون عاما فمازلت أستطيع لعب كرة السلة وعمل الكثير من الأشياء التي أحبها".

وتابع : "لكن في عشرين عاما، سأبلغ الثمانين، وهذا رقم واقعي. لا يهم حجم ما تعمله، وما تتناوله، فأنت في سن الثمانين، لذا قلت إنه يجب أن نضمن أن نستمتع ونعيش هذه السنوات بأفضل طريقة ممكنة".

وأوضح كلوني أنه سوف ينظر في تقليل أعباء العمل الذي يقوم به ، وبدلا من القيام بثلاث وظائف في السنة، سأعمل عملا واحدا".

غير أنه أضاف أن "عدم العمل سيكون أمرا مزعجا".

وذكر كلوني إن هناك "الكثير من الأمور التي يجب أن يتم إصلاحها" في الولايات المتحدة بعد رئاسة السيد ترامب.

وأضاف أن "هناك الكثير من العلاج الذي يجب إجراؤه وسيستغرق ذلك وقتا".

وقال إن السيد ترامب "سيكون عنصرا مؤثرا لفترة" في الولايات المتحدة واستطرد "كان أمرا مضحكا للغاية حيث إن (ترامب) كان مجرد شخص أحمق. كنت أعرفه قبل أن يكون رئيسا. إنه مجرد رجل كان يطارد الفتيات ...أملي أن يكون لدينا إدراك أفضل قليلا من القيام بذلك مجددا".