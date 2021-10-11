أعادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية تشغيل 155 مشربية رخامية و20 ألف حافظة لسقيا ماء زمزم في المسجد الحرام، والتي توقفت عن العمل خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا، وذلك مع تطبيق كافة الإجراءات الصحية والاحترازية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ( واس) عن وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقائية البيئية محمد بن مصلح الجابري قوله إن عودة المشربيات والحافظات جاء بعد ارتفاع نسبة التحصين بين المواطنين والمقيمين، والتزام قاصدي المسجد الحرام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأفاد الجابري بأن متوسط الاستهلاك اليومي لماء زمزم في المسجد الحرام يصل إلى 1633030متراً مكعباً يومياً, كما يعمل بإدارة سقيا زمزم 126 موظفاً موزعين على مدار أربع وعشرين ساعة.