توجه الأردنية لينا فياض (31 عاما) لكمة لشاب ثم تتراجع لتكرر ذلك أثناء تدريبها استعدادا لمباراتها القادمة في بطولة الإمارات للمحاربين. فلينا مقاتلة في رياضة الفنون المختلطة.

وكونها المرأة الوحيدة المحترفة في هذه الرياضة بالأردن فإن لينا عضو في فريق أردني كله من الرجال، تتدرب معهم وتتنافس معهم في البطولات الإقليمية والدولية، نظرا لعدم وجود نظيرات محليات لها.

وبدأت لينا، المعروفة بوصف الوحش الشرس، ممارسة تلك الرياضة القتالية في 2012 بتشجيع من والدها وأسرتها.

وبينما تحظى لينا بدعم ومساندة زملائها الرجال في الفريق إلى جانب دعم أهلها فإن احترافها لهذه الرياضة لم يخل من تحديات كثيرة نظرا للصورة النمطية للمرأة في المجتمع الأردني.

وفازت لينا مرتين ببطولة العالم العربي في الكيك بوكسينج، كما فازت في معركتها في بطولة الإمارات للمحاربين في أبوظبي في يونيو حزيران. ومن المقرر أن تخوض المنافسة مجددا في أكتوبر تشرين الأول.