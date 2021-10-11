تصدر فيلم الحركة والإثارة الجديد (نو تايم تو داي) "لا وقت للموت" إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع بإيرادات بلغت 56 مليون دولار، وهي نتيجة أقل بعض الشيء من التوقعات.

والفيلم بطولة دانييل كريج ورامي مالك وليا سيدو وناعومي هاريس ومن إخراج كاري فوكوناجا.

ومع قرب انتهاء عطلة نهاية الأسبوع، كان من المتوقع أن يحقق الفيلم إيرادات تتراوح بين 60 و70 مليون دولار في الأيام الثلاثة الأولى من إطلاقه.

وعلى الرغم من أن الإيرادات التي حققها حتى الآن لا تعد سيئة، فإنه كان من المتوقع أن يجلب إيرادات أعلى بعد أن تلقى إشادات من النقاد ويقدم فيه كريج آخر أدواره كعميل سري أنيق.

وفي ضوء استمرار جائحة كوفيد-19، فإن تقييم النتائج الأولية لإيرادات فيلم "لا وقت للموت" ليس قاطعا. وبالنسبة لبعض الأفلام، وخصوصا في ظل أزمة صحية عامة، فإن إيرادات افتتاحية تبلغ 56 مليون دولار تكون سببا للابتهاج الكبير.

غير أن "لا وقت للموت" ليس فيلما عاديا، فقد رُصدت له ميزانية إنتاج ضخمة قدرها 250 مليون دولار، فضلا عن إنفاق تسويقي تجاوز مئة مليون دولار.

وتراجع فيلم المغامرة والخيال العلمي (فينوم: ليت ذير بي كارنيدج) من المركز الأول إلى المركز الثاني مسجلا 32 مليون دولار.

والفيلم بطولة توم هاردي وودي هارلسون ومايكل وليامز ومن إخراج آندي سركيس.

وجاء فيلم الرسوم المتحركة (ذا آدامز فاميلي 2) "عائلة آدامز الجزء الثاني" في المركز الثالث متراجعا عن المركز الثاني الذي احتله في الأسبوع الماضي، محققا إيرادات بلغت عشرة ملايين دولار.

وتراجع فيلم المغامرات والحركة ( شانج-شي آند ذا ليجيند أوف ذا تن رينجز) "شانج- شي وأسطورة الخواتم العشرة" من المركز الثالث إلى الرابع مسجلا 4.2 مليون دولار.

والفيلم بطولة سيمو ليو وأوكوافينا وفالا تشين وتوني لونج ومن إخراج ديستين كريتون.

وجاء فيلم الجريمة والدراما (ذا ميني سانتس أوف نيو آرك) "الكثير من القديسين في نيو آرك" في المركز الخامس بإيرادات بلغت 1.4 مليون دولار.

والفيلم من إخراج آلان تايلور ومن بطولة أليساندرو نيفولا وليزلي أودوم جونيور وجون بيرنثال.