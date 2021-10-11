حذرت رئيسة الهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك روس بوتريبنادزور آنا بوبوفا من أن مخاطر انتشار الطاعون بدأت في الازدياد؛ بسبب تغيرات المناخ في العالم.وقالت بوبوفا - في تصريحات صحفية نقلتها شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية، اليوم /الإثنين/ - "نرى، بالطبع، وجود تغيير في حدود بؤر الطاعون على سبيل المثال، ويرتبط ذلك بالاحتباس الحراري، وتغيرات المناخ وتأثير الإنسان على البيئة الطبيعية، ونشهد اليوم زيادة في ظهور الطاعون في العالم".

وأضافت "من المهم جدا في وقتنا الحالي، التصدي لمثل هذه الحالات بسرعة".تجدر الإشارة إلى أن الطاعون مرض بكتيري ينتشر عن طريق القوارض البرية ومن بينها حيوان الغرير، وينتقل من الحيوانات المريضة إلى البشر