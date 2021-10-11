قررت شركة "بلو أوريجن" إرجاء ثاني مهمة فضائية مأهولة لها، والتي تشمل الممثل ويليام شاتنر نجم فيلم "ستار تريك" مع قائمتها، لمدة يوم بسبب ظروف الطقس غير المواتية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة التي تحظى بدعن جيف بيزوس قولها إن صاروخها الجديد "نيو شيبرد ان اس18-" سيتم إطلاقه يوم الأربعاء 13 تشرين أول/أكتوبر بسبب "الرياح المتوقعة ".

وقالت بلو أوريجن "كجزء من مراجعة استعداد الرحلة اليوم، أكد فريق عمليات المهمة أن المركبة استوفت كل متطلبات المهمة وبدأ رواد الفضاء تدريبهم اليوم. الطقس هو العامل الوحيد الذي يقيد نافذة الإطلاق".