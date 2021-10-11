تعتزم حكومة العاصمة اليابانية طوكيو طرح سندات خضراء بالعملة الأجنبية للمستثمرين الأفراد بعد أن كانت قد باعت سندات مماثلة في العام الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بنك الاستثمار الياباني نومورا الذي يدير الطرح القول اليوم الاثنين إنه من المقرر إعلان سعر العائد على السندات التي تستحق السداد يوم 4 كانون أول/ديسمبر 2026 بحلول يوم 18 تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

ويشارك في إدارة الطرح بنوك نومورا ودايوا وميزوهو وإم.يو.إم.إس.إس وإس.إم.بي.سي نيكو.

يذكر أن حصيلة السندات الخضراء تُستخدم في تمويل مشروعات صديقة للبيئة وتشهد حاليا إقبالا كبيرا من جانب المستثمرين وهو ما يشجع الكثير من الجهات على طرحها كأداة من أدوات الاقتراض.