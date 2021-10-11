كشفت "إل.جي تشيم"، شركة الكيماويات الكورية الجنوبية الرائدة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، اليوم الاثنين اعتزامها إقامة مراكز للدعم الفني في الولايات المتحدة وأوروبا لتحسين خدمات العملاء في أسواقها الرئيسية.

وتعتزم الشركة الكورية الجنوبية استثمار حوالي 120 مليار وون كوري جنوبي (103 ملايين دولار) لإقامة مركزين للدعم الفني في ولاية أوهايو الأمريكية ومدينة فرانكفورت الألمانية على أن يدخلا مرحلة التشغيل الكامل في .2023

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن بيان شركة "إل.جي تشيم" القول إن الولايات المتحدة وأوروبا تمثلان الأسواق الرئيسية لها بالاستحواذ على نحو 20% من إجمالي الطلب العالمي على منتجاتها الأساسية.

وقالت الشركة إن كل مركز فني من المركزين عبارة عن "مؤسسة مخصصة لدعم العملاء" حيث سيجري تقديم مجموعة شاملة من الحلول الفنية مثل تطوير المنتجات وتحسين الجودة لمن يشترون منتجات الشركة من البتروكيماويات.

كما سيتضمن كل مركز من المركزين على منشآت تجريبية متنوعة لتقديم الدعم الفني المتخصص للعملاء وبخاصة في مجال مستلزمات صناعة السيارات وأفلام التغليف إلى جانب المنتجات الصديقة للبيئة.