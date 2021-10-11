دعا وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إلى توقيع اتفاق بشأن الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، يحسم أيضا النزاع بشأن اللاجئين بين باريس ولندن.

وقال دارمانان إنه يؤيد توقيع معاهدة أوروبية تحل مشكلات طلبات اللجوء والترحيلات ولم شمل الأسر.

وسيشكل المشروع جزءا من الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي التي تبدأ في أول كانون ثان/يناير.

وتجاوز عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى الساحل الانجليزي هذا العام 13 ألف شخص، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، مقارنة بـ8417 في عام 2020 وفقا لوزارة الداخلية البريطانية.