أعلنت سلطات الطيران الفيتنامية أن الحكومة سمحت باستئناف 19 خطا للرحلات المحلية، بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من تعليقها بسبب كورونا.

وغادرت أمس أول رحلة تجارية بعد الإغلاق من هانوي متوجهة إلى مدينة "هو تشي منه"، بعد موافقة الحكومة.

وقالت هيئة الطيران المدني الفيتنامية، في بيان اليوم الاثنين، إن "استئناف أنشطة نقل الركاب بشكل عام، وأنشطة النقل الجوي بشكل خاص في الوضع الراهن له مدلول خاص ومهم، لأنه يضمن كلا من استعادة الإنتاج والأعمال، والطلب على السفر، وفي الوقت نفسه ضمان التنفيذ الصارم للتدابير لمنع تفشي فيروس كورونا".

ويتعين أن يكون الركاب قد تلقوا تطعيما كاملا ضد كورونا أو يحملون شهادة تثبت تعافيهم من الإصابة بالفيروس، أو نتيجة فحص كورونا سلبية تم إجراؤها قبل 72 ساعة من الصعود إلى الطائرة.

كما يُطلب من الركاب عزل أنفسهم ذاتيا ومراقبة حالتهم الصحية لمدة سبعة أيام على الأقل.