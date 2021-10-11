قال المتحدث باسم فيسبوك إن الشركة مستعدة للخضوع لراقبة أكبر لضمان قيام الخوارزميات الخاصة بها بأداء دورها المطلوب وعدم إلحاق الضرر بالمستخدمين.

ودافع نيك كليج، نائب رئيس فيسبوك للشؤون العالميةـ عن ممارسات العمل التي تقوم بها الشركة في مواجهة الاتهامات التي وجهتها لها كاشفة الأسرار فرانسيس هاوجين التي قامت بالإبلاغ عن مخالفات في الشركة واتهمتها بأنها تضع الأرباح قبل سلامة المستخدمين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كليج قوله في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن" إن الخوارزميات "يجب أن تخضع للمساءلة ، إذا كان هذا ضروريا من جانب القوانين المنظمة حتى يتمكن الأشخاص من مطابقة ما تقوله أنظمتنا أنه يتعين عليهم القيام به وما يحدث بالفعل".

وقال كليج أيضا إن شركة فيسبوك منفتحة على تغيير بند عام 1996 في قانون الولايات المتحدة الذي يعفى الشركات من المسؤولية عما ينشره المستخدمون. وقال إن فيسبوك منفتحة أيضا على تقييد هذه الحماية "بشرط تطبيقهم للأنظمة وسياساتهم كما يفترض بهم أن يقوموا بذلك".