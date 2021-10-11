يتوقع النجم البرازيلي نيمار، أن تكون النسخة المقبلة لكأس العالم، المقررة في قطر العام القادم، هي الأخيرة بالنسبة له مع منتخب بلاده، حيث يعتقد أنه يفتقر للثبات العقلي للتعامل مع كرة القدم بعد ذلك.

وبات المنتخب البرازيلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس العالم، برصيد 5 ألقاب، على مشارف الصعود للمونديال القادم، حيث يتصدر ترتيب تصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) المؤهلة للبطولة، برصيد 27 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته التسع الأولى بالتصفيات.

ويبتعد منتخب البرازيل بفارق 13 نقطة كاملة أمام منتخب كولومبيا، صاحب المركز الخامس، الذي يصعد بصاحبه للملحق المؤهل للنهائيات، وذلك بعد خوضه نصف مباريات التصفيات، علما بأن المنتخبات الأربعة الأوائل في التصفيات تتأهل مباشرة لكأس العالم.

فيما يتعلق بنيمار، سيكون مونديال قطر هو الثالث للجناح البرازيلي في كأس العالم، بعدما شارك في نسختي 2014 و.2018

رغم فوز نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بكأس القارات عام 2013، وأعقبها الحصول على الميدالية الذهبية في دورة ريو دي جانيرو الأولمبية عام 2016، لكنه أخفق في الفوز بكأس العالم حتى الآن.

أحرز لاعب برشلونة الإسباني السابق 4 أهداف، عندما استضافت البرازيل مونديال 2014، لكنه عانى من إصابة في الظهر خلال فوز منتخب (السامبا) على كولومبيا بدور الثمانية، قبل أن ينال خسارة تاريخية 1 / 7 أمام ألمانيا بالدور قبل النهائي تحت قيادة المدرب المحلي لويز فيليبي سكولاري.

في المقابل، أحرز نيمار هدفين بمونديال روسيا 2018، لكنه عجز عن إنقاذ منتخب بلاده من الخسارة أمام نظيره البلجيكي في دور الثمانية.

سيبلغ نيمار 34 عاما بحلول إقامة مونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وألمح نيمار 29/ عاما/ إلى أن مونديال العام المقبل، الذي يطمح بشدة للتتويج به، سيشهد ظهوره الأخير في كأس العالم..

وصرح لاعب منتخب البرازيل خلال فيلم وثائقي بعنوان "نيمار وخط الملوك"، أذاعته محطة (دازن) التليفزيونية "أعتقد أنه كأس العالم الأخير بالنسبة لي".

أضاف نيمار "أرى ذلك كآخر نسخة لي في المونديال لأنني لا أعرف إذا كان لدي قوة العقل للتعامل مع كرة القدم بعد ذلك".

وتابع "لذلك ، سأفعل كل شيء لكي أجعله مونديالا جيدا، سأقوم بكل شيء لحصد اللقب لبلادي وتحقيق أعظم حلم لي منذ أن كنت صغيرا. آمل أن أتمكن من القيام بذلك".

أحرز نيمار 69 هدفا في 113 مباراة دولية مع منتخب البرازيل منذ أن سجل ظهوره الدولي الأول ضد منتخب الولايات المتحدة في آب/أغسطس .2010

ويحتل نيمار المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب البرازيل، خلف الأسطورة بيليه، الذي سجل 77 هدفا دوليا، فيما يتواجد في المركز الرابع بقائمة أكثر اللاعبين تمثيلا لمنتخب السامبا، خلف كافو (142 مباراة) وروبيرتو كارلوس (125) وداني ألفيش (119).