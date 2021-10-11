ذكرت وزارة إدارة الطوارئ الصينية اليوم / الاثنين/ أن الكوارث الطبيعية أثرت على حوالي 94.94 مليون شخص في الصين في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، مع 792 قتيلا أو مفقودا.. مشيرة إلى أن حوالي 5.26 مليون شخص نُقلوا إلى أماكن آمنة أثناء هذه الفترة.

ووفقا لما ذكرته وكالة الانباء الصينية / شينخوا/ فقد تسببت الكوارث الطبيعية التي دمرت منازل ومحاصيل وغيرها، في خسائر اقتصادية مباشرة بـ286.4 مليار يوان (حوالي 44 مليار دولار أمريكي) أثناء الفترة بين يناير وسبتمبر الماضيين.

وأدت الكوارث الناجمة عن الظروف الجوية القاسية إلى خسائر فادحة حيث تعرضت الصين لهطول أمطار غزيرة لـ39 مرة في الأرباع الثلاثة الأولى؛ ما تسبب في فيضانات وغرق الطرق بالمياه، وخاصة في مقاطعتي خنان وشنشي، كما خلفت الزلازل الأرضية والأعاصير والجفاف والعواصف الثلجية وحرائق الغابات أضرارا بدرجات متفاوتة.

وعلى الرغم من ذلك، فقد كانت الآثار الكلية للكوارث الطبيعية في الشهور التسعة الأولى أقل من نظيرتها في نفس الفترة من الأعوام الخمسة الماضية، حيث انخفض عدد السكان المتأثرين والخسائر الاقتصادية المباشرة بنسبتي 31 % و14 % على التوالي.