ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن اليوم الاثنين من المحتمل أن يكون يومًا عظيمًا في قطاع السفر بالمملكة المتحدة، بعدما إزالت 47 دولة من القائمة الحمراء للسفر الدولي .

وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، أن القادمين من تلك المناطق لم يعودوا بحاجة لقضاء 11 ليلة في فنادق الحجر الصحي .

ورفعت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية نصيحتها ضد السفر غير الضروري لــ 42 بلدًا بعدما رفعت الأسبوع الماضي لــ 41 موقعا آخر.

ومازالت هناك 7 دول في القائمة الحمراء هي(كولومبيا وفنزويلا وبنما وبيرو وجمهورية الكونغو الديمقراطية والاكوادور وهايتي) حيث يطالب كافة القادمين من تلك الجهات بالحجر الصحي في الفنادق المُخصصة .