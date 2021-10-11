اتهم وزير الخارجية الأيرلندي الحكومة البريطانية برفض حلول الاتحاد الأوروبي لبروتوكول أيرلندا الشمالية قبل نشرها.

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، اتهم سيمون كوفيني الحكومة البريطانية أيضا "بتحويل المساعي" بعيدا عن حل القضايا المتعلقة بالبروتوكول المثير للجدل.

وأدلى كوفيني بهذه التصريحات ردا على مطالبة الوزير البريطاني المعني بالخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ،ستيفن باركلي، بإسقاط دور محكمة العدل الأوروبية من بروتوكول أيرلندا الشمالية.

ومن المقرر أن يلقي كبير المفاوضين البريطانيين بشأن البريكست، اللورد ديفيد فروست، خطابا غدا الثلاثاء يجعل فيه إسقاط دور محكمة العدل الأوروبية في أيرلندا الشمالية مسألة خط أحمر.

وقال كوفيني: "في كل مرة يتقدم فيها الاتحاد الأوروبي بأفكار جديدة ومقترحات جديدة لمحاولة حل المشكلات، يتم استبعادها قبل إطلاقها، وهذا يحدث مرة أخرى هذا الأسبوع".

كما قال إن نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، وفريقه التفاوضي أمضوا شهورا في إعداد حزمة لحل القضايا الراهنة، والتي سوف ينشرونها يوم الأربعاء.