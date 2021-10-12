بقلم: المحامي: حسين شريف الشرهان

بعد تسريب فضائح «فيسبوك» الشركة المالكة لتطبيق انستغرام و«واتساب» المعروفين بالفضاء الإلكتروني من الموظفة فرانسيس هوغن التي سربت وثائق داخلية للشركة أثناء حديثها مع وسائل الإعلام الأميركية، وان «فيسبوك» تضع أرباحها فوق الصالح العام، كما أنها تتغاضى عن أضرار كثيرة يسببها الموقع لمستخدميه ومستخدمي «انستغرام» فعلى حد قولها: «ان المنصة تزيد من الكراهية وتنشر معلومات مضللة وتسبب أزمات سياسية»، وأكدت أن خوارزميات «الذكاء الاصطناعي» لها تعزز الفرقة.

يعني أن هناك حسابات وهمية تنشر الإرهاب الإلكتروني والواقعي، ناهيك عن خوارزميات تروج لأشياء ممنوعة باسم الحرية الشخصية المزعومة، فعند تعطل منصة «فيسبوك» و«انستغرام» و«واتساب» بجانب «غوغل» و«أمازون» عن العمل قرابة 6 ساعات، سواء كان العطل بسبب «الراوتر» كما أعلنوا او بسبب هجوم سيبراني، فالشركة لا تريد الاعتراف بأن نجمها هوى وتلاشى كسراب، وانتهت أسطورتهم المزعومة وانسدل الستار عليها بعد جحيم عربي عصف بالأمة العربية والإسلامية ولم يبق من آثاره سوى الرماد!.



أما بالنسبة لآثارها القانونية سواء كانت سياسة استخدام او قوانين وضعية (وضعها الإنسان) وأحكام عقابية قد تصل أحيانا إلى 200 سنة سجنا، فالسؤال ماذا لو تم عمل التماس إعادة نظر على هذه الأحكام حسب القانون 11 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون 17 لسنة 1960 الصادر في 26 يوليو 2020 المنشور بالجريدة الرسمية «كويت اليوم»، وحبذا لو يتم إيداع الصحيفة بقصر العدل ويتم إرسالها الى النيابة العامة مع (موظف عام)، إذ من الممكن التلاعب بالمستندات من قبل بعض المتقاضين بسهولة، وإيداع الالتماس بالنيابة العامة لا يصدر به إيصال تسلم الأصل مختوم وموقع من الجهة المختصة من باب وما أغفل عنه المشرع واضع القانون بطريقة التظلم منه و«الجهة المختصة بإصدار قرار إحالة ملف الجناية أو الجنحة للمحكمة المختصة ليس لنظر الالتماس بل لإصدار حكمها على قرار الحفظ الذي يفترض ان يكون مسببا وليس كلاما مرسلا وغير ثابت بالأوراق».



مسألة الأسباب الجديدة كما تواترت عليه أحكام التماس إعادة النظر على الأحكام الجزائية في فرنسا ومصر تعتبر جدية لأن سقوط هذه التطبيقات يؤكد ويدل صراحة على سهولة اختراقها والنشر بالمخالفة لأحكام القانون المجرم بحال كان المتهم مظلوما وأن الاتهام ملفق أو كيدي، أو ما كان مجرما سابقا وأصبح مباحا اليوم.

ناهيك عن عدم الالتزام بقواعد المنافسة المشروعة تجاريا من خلال ضم التطبيقات المنافسة والتحكم بها تحت سقف الشركة الأم والإعلانات المدفوعة اكبر دليل، فكم يصل عدد مشاهدات حساب جديد بحال تم نشر محتوى مفيد في تطبيق «تيك توك» أو«انستغرام»، بالتأكيد «تيك توك» سيفوز لاعتماده على الإعلانات المدفوعة أكثر للظهور.

وبلغت الخسارة المالية نحو 164 ألف دولار في الدقيقة الواحدة أي ما يقارب 60 مليون دولار إجمالا، كما انخفضت أسهم الشركة بأكثر من 40 مليار دولار من قيمتها السوقية، وكلف ذلك المؤسس مارك زوكربيرغ وحده خسائر شخصية بنحو 6 مليارات دولار، بعد تعرض عملاق الشبكات الاجتماعية لانقطاع غير مسبوق استمر قرابة 6 ساعات، وهبطت أسهم «فيسبوك» 4.89% صباح الاثنين، بعد مقابلة بثتها «60 Minutes» في وقت متأخر من يوم الأحد مع عالمة بيانات «فيسبوك» السابقة فرانسيس هوغن.



وبصوت جورج وسوف «انستغرامك راح» و«الفيسبوك» و«واتساب كله» جراح!، وعندما يكون التطبيق مجانيا فما السلعة او الخدمة التي يقدمها او يبيعها ليستمر!



أنت المستخدم عند حذفك للتطبيق أو تقليل ساعات الاستخدام تقل نسبة مبيعات الإعلانات المدفوعة لكي تشاهدها.

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