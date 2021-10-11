الحجر المؤسسي يقتصر على العمالة غير المحصنة حفاظاً على صحة المواطنين المستقدمين العامل

مريم بندق

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ "الأنباء" إن وزارة الصحة ألغت الحجر المؤسسي على العمالة المنزلية القادمة من الخارج والمحصنة بجرعتين من أحد اللقاحات الأربعة المعتمدة في البلاد.

وأوضحت المصادر ان الكفيل يتسلم العمالة المنزلية فور وصولها مطار الكويت إلى المنزل مباشرة .

واستطردت قائلة : ان وزارة الصحة أبقت على الحجر المؤسسي للعمالة المنزلية القادمة غير المحصنة حفاظا على الصحة العامة للمجتمع وصحة المواطنين بصفة خاصة المستقدمين العمالة المنزلية.

ووفق احصائية رسمية سجلت أعداد الركاب القادمين والمغادرين يوم السبت الموافق 9 الجاري 17 ألفا و 268 راكبا ، منهم 8592 قادما من أصل السعة التشغيلية لمطار الكويت البالغة 10 آلاف راكبا لذلك لا توجد حاجة إلى زيادة السعة، و 8676 مغادرا.

وبلغت رحلات القادمين 64 رحلة ، و رحلات المغادرين 73 رحلة ، بمجموع 137 رحلة.