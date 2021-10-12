في إطار تشجيع البنك التجاري الكويتي للعملاء على استخدام أحدث القنوات والخدمات الإلكترونية المتوافرة عبر تطبيق البنك على الهواتف الذكية، أعلن البنك التجاري الكويتي عن حملة جديدة تتيح لعملائه سواء المسجلون في خدمة تلقي الإشعارات الإلكترونية أو هؤلاء الذين يقومون بالتسجيل في الخدمة خلال فترة الحملة الممتدة من 1 أكتوبر الجاري حتى 31 مارس 2022، الحصول على جوائز والفوز بأحدث أجهزة شركة آبل من خلال سحب شهري يتيح للعملاء الفوز بجائزة: Apple iPad - 2021، وكذلك سحب يتم تنظيمه في ختام الحملة يتيح للعملاء إمكانية الفوز بجهاز Apple MacBook Pro 13، وما على العميل إلا تفعيل خدمة الإشعارات الالكترونية من خلال تطبيق التجاري على الهواتف الذكية.



ومن خلال تفعيل خدمة الإشعارات الإلكترونية، يمكن للعميل تلقي الإشعارات على مدار الساعة وأينما كان لتتبع نفقاته ومعاملاته حتى لو كان مسافرا خارج البلاد وقام بتغيير شريحة الهاتف النقال الخاصة برقمه المحلي، وهو ما يميز خدمة الإشعارات عن خدمة الرسائل القصيرة التي تصل إلى العميل على رقمه المحلي المسجل لدى البنك.

ومن خلال هذه الخدمة يتسلم العميل تنبيهات فورية عن أحدث الحملات والعروض والخدمات المصرفية والنصائح المرتبطة بالسفر، بالإضافة إلى بعض الإرشادات عن كيفية المحافظة على سرية معلوماته المصرفية وغيرها.