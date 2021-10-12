أجرى بنك الخليج السحب الشهري التاسع لحساب الراتب، عن شهر سبتمبر وكان الفوز من نصيب العميل المحظوظ ناصر بدر ناصر الهيد الذي فاز بجائزة 12 ضعف الراتب، وعقد السحب يوم الاثنين من هذا الأسبوع، في المقر الرئيسي لبنك الخليج، بحضور وإشراف ممثل من وزارة التجارة والصناعة.



وقال المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد في بنك الخليج، محمد القطان مهنئا الفائز: نبارك للفائز التاسع في حساب الراتب هذا العام ناصر بدر ناصر الهيد، ونتمنى الحظ الوفير للجميع في السحوبات الشهرية المقبلة، إضافة إلى السحب السنوي الكبير على جائزة الكبرى وهي 100 ضعف الراتب، حساب الراتب من بنك الخليج هو الحساب الوحيد في الكويت الذي يقدم هذه الجوائز النقدية لمكافأة عملائه، إلى جانب عروض خاصة مصممة حسب حاجة العميل.



ومن الجدير بالذكر أن بنك الخليج قد قدم عروضا مطورة من حساب الراتب للعملاء لعام 2021، حيث يمكن للعميل الاختيار بين الحصول على جائزة نقدية تصل إلى 300 دينار، أو الحصول على قرض بدون فوائد، وعلى بطاقة ائتمانية مجانية، وذلك للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

كما يقدم البنك عروضا خاصة للعاملين في الصفوف الأولى تقديرا لجهودهم المستمرة في مواجهة فيروس كورونا.



ويجري بنك الخليج سحوبات شهرية وسنوية، يشارك بها تلقائيا جميع عملاء حساب الراتب ممن حولوا رواتبهم إلى بنك الخليج في عام 2019 و2020 و2021، وذلك لفرصة الفوز بجائزة تصل إلى 12 ضعف الراتب في السحب الشهري، و100 ضعف الراتب في السحب السنوي.



ومن الجدير بالذكر أن بنك الخليج هو البنك الوحيد في الكويت الذي يقدم لعملائه فرص الفوز بهذه المبالغ الضخمة في سحوبات شهرية وسنوية، وذلك مقابل تحويل رواتبهم إلى بنك الخليج فقط.