محمود عيسى



كشفت مجلة ميد عن ان شركتي «سبيتكو» الكويتية و«Jereh» الصينية، قدمتا أدنى العروض لمشروعي الإنتاج الجوراسي، حيث يتوقع أن تبلغ قيمتهما أكثر من 800 مليون دولار.

وأضافت المجلة ان الشركتين قدمتا أقل عروض بالجولة الثانية من العطاءات لمشاريع شركة نفط الكويت لمرافق الإنتاج الجوراسي، والمعروفة باسم «JPF-4» و«JPF-5»، وذلك بحسب ما نقلته مصادر صناعية لمجلة «ميد».

وبلغت قيمة العرض الأدنى الذي قدمته شركة «سبيتكو» 398.2 مليون دولار لمشروع «JPF-4»، فيما قدمت «Jereh» عرضا منخفضا بلغت قيمته 426 مليون دولار لمشروع «JPF-5» مع شريكها المحلي «Napco»، لتبلغ قيمة العرضين مجتمعين 824.2 مليون دولار.

وذكرت مصادر في الصناعة النفطية أن 4 شركات قدمت عطاءات في 6 الجاري، حيث شملت القائمة الكاملة لمقدمي العطاءات وقيمتها، ما يلي:



Spetco (الكويت)



398.18 مليون دولار قيمة العرض لمشروع «JPF-4».و428.21 مليون دولار قيمة العرض لمشروع «JPF-5».



NBTC (الكويت)



446.82 مليون دولار قيمة العرض لمشروع «JPF-4». و448.32 مليون دولار قيمة العرض لمشروع «JPF-5».



Jereh (الصين) مع Napco (الكويت)



429 مليون دولار قيمة العرض لمشروع «JPF-4». و426 مليون دولار قيمة العرض لمشروع «JPF-5».



مجموعة الخريف (السعودية)



449.46 مليون دولار قيمة العرض لمشروع «JPF-4».و449.46 مليون دولار قيمة العرض لمشروع «JPF-5».