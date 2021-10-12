استكمل المنتخب الوطني للدراجات المائية سلسلة انتصاراته وإنجازاته العالمية في منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية 2021 التي نظمها الاتحاد العالمي للدراجات المائية في بحيرة هافاسو بولاية أريزونا الأميركية، وذلك من خلال تحقيق بطل أبطال العالم وحامل اللقب محمد بوربيع المركز الأول لفئة كبار المحترفين ليحافظ بذلك على صدارة الترتيب العام منفردا وبالعلامة الكاملة، ليكون قاب قوسين أو أدنى من تتويجه بطلا لأبطال العالم للمرة الثانية على التوالي مع تبقي بطولة ملك تايلند التي ستقام في يناير المقبل كجولة ثالثة وختامية لبطولة العالم.



واستطاع المنتخب الوطني الفوز بمجموع 10 ميداليات (8 ذهبية - 2 فضية) جاءت من خلال تحقيق بوربيع ذهبية فئة كبار المحترفين فئة (برو جي بي) وذهبية فئة سوبر الستوك للمحترفين، وتحقيق محمد الباز ذهبية الجالس محدود التعديل للمحترفين، وذهبية فئة المارثون المفتوحة للمحترفين، وعبدالرحمن غازي العمر ذهبية فئة 1100 ستوك للمحترفين، ويوسف الخلفان الذي حقق 3 ذهبيات في أول مشاركة له البطولة من خلال فئة الجالس 1100 ستوك للمبتدئين، وفئة الجالس ريك لايت للهواة ‏وفئة الجالس 1100 ستوك للهواة، وتحقيق راشد الراشد فضية فئة الجالس المفتوح 1100 سي سي للهواة، وسالم المطوع فضية فئة برو أم ستوك.



وقد أشار رئيس وفد المنتخب عبدالوهاب العمر، إلى أن المنتخب حقق إنجازا غير مسبوق بحصوله على 8 ذهبيات في منافسات جولة واحدة من جولات البطولة، حيث تعتبر الأكبر له على مستوى المشاركات السابقة، وإن هذا الإنجاز الكبير يأتي تتويجا للدعم الكبير الذي حظي به المنتخب من قبل الهيئة العامة للرياضة ومجلس إدارة النادي البحري ومن الجهات الراعية.



من جانبه، قال راشد الدواس لـ «كونا»، إنه كان قاب قوسين من تحقيق اللقب إلا أن عطلا فنيا مفاجئا منعه من تحقيق الإنجاز، لاسيما أن فئة الستوك للمحترفين هي أكثر فئة من حيث عدد المتسابقين.



وأعرب الدواس عن بالغ سعادته بتحقيقه هذا الإنجاز في هذا المحفل العالمي ورفع علم الكويت في هذه البطولة والتي شارك بها أكثر من 200 متسابق محترف من مختلف القارات، مبينا أنه بدأ استعداده للبطولة بوقت كاف لتحسين الأداء ورفع جاهزيته للسباق، موضحا ان المشاركة في الاستحقاقات الدولية الأخرى ساهمت بتحقيق الإنجازات في بطولة العالم.