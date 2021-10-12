القاهرة - ناهد إمام



قالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، إن من بين الخدمات التي قدمتها وزارة الهجرة بالتعاون مع الجهات المعنية خدمة الشباك الواحد بهدف التسهيل على المصريين بالخارج، وانه تم تفعيله في عدد من الجهات الحكومية.



جاء ذلك خلال ورشة العمل الثالثة والأخيرة التي نظمتها الوزارة امس بعنوان «دور المؤسسات الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية وكيانات تشجيع الاستثمار في دعم الاستثمار فيما بعد التحويلات»، في إطار مواصلة فاعليات مؤتمر «دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة».



وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن من بين أدوار وزارة الهجرة التعامل مع كافة استفسارات ومقترحات المصريين بالخارج بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، «وهذه رسالة لكافة المواطنين أن هناك تنسيقا مستمرا ومتابعة للتعامل مع ما يرد لوزارة الهجرة بشكل فوري».



وأوضحت أهمية البحث العلمي لدعم مصادر التحويلات المالية للمصريين بالخارج ودعمها للاقتصاد المصري.

وحول الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج في مجال الإسكان، لفتت إلى أننا قطعنا شوطا كبيرا مع وصولنا الى المرحلة الثانية في آخر خمس سنوات، كما نحتاج لتسليط الضوء على أنواع أخرى من الاستثمار بخلاف الاستثمار العقاري.



وناقشت الورشة، عددا من الموضوعات الهامة، من بينها أهمية التحول الرقمي في ارتفاع التحويلات النقدية للمصريين بالخارج، وإمكانية طرح سندات دولارية للمصريين بالخارج، وفق اشتراطات محددة.



من جانبه، قال أحمد زهير، ممثل الهيئة العامة للاستثمار بالمؤتمر، إن الهيئة تقدم تسهيلات مختلفة للمستثمرين خاصة من المصريين بالخارج، مضيفا أن محاضر الجمعيات العمومية يتم الموافقة على عقدها بشكل افتراضي عبر التطبيقات الإلكترونية من خلال التقدم بطلب لعقد اجتماعات الشركة بهذا الشكل، داعيا المستثمرين والمهتمين بالفرص الاستثمارية في مصر للاطلاع على اشتراطات المشروعات المختلفة من خلال مجمع خدمات الاستثمار ويتم تقديمها بشكل كاف.