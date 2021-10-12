القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر بشأن وجود عجز في أدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا ومخزون الأكسجين بالمستشفيات الحكومية تزامنا مع الموجة الرابعة للفيروس.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان أمس، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لوجود أي عجز في أدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا أو مخزون الأكسجين في المستشفيات الحكومية بأي من محافظات الجمهورية.



وشددت وزارة الصحة على توافر جميع أدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا بجميع محافظات الجمهورية، والتي يتم تحديثها لتتماشى مع متحورات ومضاعفات كورونا، كما تتوافر كل المستلزمات الطبية بما فيها أسطوانات وخزانات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي بشكل طبيعي، ويوجد مخزون استراتيجي كاف منها لعدة أشهر قادمة، منوهة بوجود متابعة مستمرة ورصد لموقف توافرها بشكل يومي لإمداد المستشفيات بكميات إضافية منها على الفور قبل نفادها.



وفي سياق متصل يجري تحديث البروتوكولات العلاجية بشكل دوري، حيث وضعت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا الإصدار الخامس من البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا، وجرت إضافة دواء جديد قائم على الأجسام المضادة، مع الإبقاء على الأدوية التي أثبتت فعاليتها ومنها مضادات الفيروسات التي تضم المادة الفعالة «فافيبيرافير».