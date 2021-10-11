عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد ـ رئيـس مجلس الوزراء

تابع مجلس الوزراء تطورات الوضع الصحي في البلاد، واستمع إلى شرح قدمه وزير النفط ووزير التعليم العالي ووزير الصحة بالإنابة حول آخر المستجدات والإحصاءات الخاصة بأعداد الإصابات والوفيات ومن يتلقى العلاج في العناية المركزة حتى تاريخه والتي مازالت تشهد انخفاضاً ولله الحمد

كما أحاط المجلس علماً بإجراءات تدشين حملة تقديم الجرعة الثالثة المنشطة من اللقاح المضاد لكوفيد - 19 حسب الأولوية، وللفئة العمرية 18 سنة فما فوق ومضى ستة أشهر على الجرعة الثانية وذلك بهدف توفير أفضل سبل الحماية ضد مرض كوفيد – 19

وقد دعا مجلس الوزراء مجدداً كافة المواطنين والمقيمين إلى عدم التهاون في الالتزام بالإرشادات الصحية، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وللمحافظة على المؤشرات الإيجابية التي تم تحقيقها وضمان عودة آمنة مستقرة للحياة الطبيعية

ناقش مجلس الوزراء التوصيات الواردة من اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وقرر المجلس الموافقة على إقامة المعارض والأنشطة ذات الطابع التجاري المرخصة في المناطق الخارجية المفتوحة وفق الاشتراطات الصحية الخاصة التي تحددها وزارة الصحة وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17/10/2021

استمع مجلس الوزراء إلى العرض المقدم من مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن خطة تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع سكة الحديد في دولة الكويت والجدول الزمني المقترح بهذا الشأن، والمعوقات التي قد تواجه المشروع والتوصيات المتعلقة به

وقرر المجلس إسناد مشروع شبكة سكك الحديد بجميع مكوناته ومراحله إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري كما قرر المجلس تكليف الهيئة بالتنسيق مع الجهات التي تراها مناسبة لسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة كافة المعوقات والتي تعترض الطريق الإقليمي الشمالي والجنوبي ومسار سكة الحديد

واتخاذ كل ما من شأنه ترتيب الأوضاع القائمة حالياً ومتابعة ما يتم بشأن اتفاقيات دولة الكويت بهذا الشأن بما يضمن التزامها بها مستقبلاً، وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتلك الاعمال، وتحديد الجدول الزمني الخاص بالمشروع

أبن مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء والمستشار الأسبق بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء/ فيصل الحجي بوخضور الذي انتقل إلى رحمة الله مؤخراً،

مستذكراً بكل اعتزاز مناقبه ومآثره الطيبة وعطاءاته الوطنية في العديد من المواقع الرسمية التي تقلدها سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته

أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاستمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر استهداف مطار أبها بطائرة ومدينة خميس مشيط بطائرات مسيرة، وكذلك استهداف مطار الملك عبدالله بمدينة جازان بمقذوف

وأكد المجلس أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة الشقيقة واستقرار المنطقة، يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها

مؤكداً على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها

أعرب مجلس الوزراء عن ترحيب دولة الكويت بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، والذي يهدف إلى الإسهام بإيجابية في قضية التغير المناخي بما يتوافق مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ

هذا الإعلان الذي سيعمل على تعزيز مكانة دولة الإمارات الشقيقة كمركز اقتصادي عالمي ويحقق التنمية المستدامة، والذي يأتي بالتزامن مع تقديم دولة الإمارات الشقيقة ملف استضافة الدورة الـ(28) لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP-28 في أبو ظبي عام 2023

خاصة وأن انعقاده يأتي في هذه المرحلة الدقيقة التي يسعى فيها المجتمع الدولي لإحراز تقدم نحو تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في اتفاقية باريس

أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت لحادث التفجير الاجرامي الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير الثروة السمكية والزراعية في الحكومة اليمنية يوم الأحد الماضي والذي أدى إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص، مؤكداً موقف دولة الكويت المناهض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره

داعياً المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده وصولاً إلى الحل السياسي الذي ينهي الصراع الدائر في اليمن وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وبما يحقن دماء الشعب اليمني الشقيق ويحقق استقرار وطنه معرباً عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل

أعرب مجلس الوزراء عن تعاطف دولة الكويت مع جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة جراء الزلزال الذي ضرب إقليم بلوشستان والذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص

وأكد على تضامن دولة الكويت مع جمهورية باكستان الإسلامية حكومة وشعباً في هذه الكارثة الطبيعية معرباً عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل