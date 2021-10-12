القاهرة - محمد صلاح



مازالت الفنانة إيمي سمير غانم تعيش في حالة نفسية شديدة السوء، ووصلت الى حد الانهيار وعدم القدرة على النوم أو الخروج من حالة الحزن الشديد على فقدان والديها دلال عبدالعزيز وسمير غانم، وسعى زوجها حسن الرداد وصديقاتها المقربات وأقاربها وبعض صديقات والدتها مثل الفنانة ميرفت أمين ويسرا وإلهام شاهين الى إخراجها من عزلتها واستسلامها التام وشقيقتها دنيا للبقاء في شقة والدهما للصلاة والدعاء لوالديهما.



في حين تسعى شقيقتها الفنانة دنيا الى التغلب على أحزانها من اجل ابنتها «كايلا» وبمساعدة زوجها الإعلامي رامي رضوان، وتقوم في الفترة الأخيرة بالانشغال في المساهمة في عدة أعمال خيرية كصدقة جارية لحساب والديها.