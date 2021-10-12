كشف النجم البرازيلي نيمار عن أن مونديال قطر 2022 قد يكون الأخير له لأنه على حد قوله لا يدري ما إذا كان سيتحمل «مواصلة كرة القدم من الناحية الذهنية» بعد تلك المحطة. وجاء كلام نيمار (29 عاما) لمنصة «دازن» للبث التدفقي وقال: «أعتقد أن مونديال 2022 سيكون الأخير لي».



وأضاف المهاجم الذي سجل 69 هدفا في 113 مباراة دولية في صفوف السيليساو «أراها (كأس العالم 2022) الأخيرة لي لأنني لا أدري ما إذا كنت قويا ذهنيا لمواصلة إدارة حياتي كلاعب كرة قدم بعد ذلك، وبالتالي سأبذل قصارى جهدي لكي ينتهي المشوار بأفضل طريقة ممكنة والفوز بكأس العالم مع البرازيل لأن ذلك هو حلمي الاقصى منذ أن كنت صغيرا».



وكان نيمار شارك في كأس العالم للمرة الأولى في النسخة التي استضافتها بلاده عام 2014 وخرج فريقه من الدور نصف النهائي بخسارة تاريخية أمام ألمانيا 1-7، علما أنه غاب عن تلك المباراة بداعي إصابة خطيرة في ظهره تعرض لها في ربع النهائي ضد تشيلي. ثم شارك في مونديال روسيا 2018 وخرج منتخب بلاده من ربع النهائي بالخسارة أمام بلجيكا 1-2.