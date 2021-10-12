محمد القطان: نذكّر العملاء بأن هناك فرصاً مستمرة للربح شهرياً إضافة إلى السحب السنوي الكبير على الجائزة الكبرى وهي 100 ضعف الراتب

أجرى بنك الخليج السحب الشهري التاسع لحساب الراتب، عن شهر سبتمبر وكان الفوز من نصيب العميل المحظوظ ناصر بدر ناصر الهيد الذي فاز بجائزة 12 ضعف الراتب، وعقد السحب يوم الاثنين من هذا الأسبوع، في المقر الرئيسي لبنك الخليج، بحضور وإشراف ممثل من وزارة التجارة والصناعة.



وقال المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد في بنك الخليج، محمد القطان مهنئا الفائز: نبارك للفائز التاسع في حساب الراتب هذا العام ناصر بدر ناصر الهيد، ونتمنى الحظ الوفير للجميع في السحوبات الشهرية المقبلة، إضافة إلى السحب السنوي الكبير على جائزة الكبرى وهي 100 ضعف الراتب، حساب الراتب من بنك الخليج هو الحساب الوحيد في الكويت الذي يقدم هذه الجوائز النقدية لمكافأة عملائه، إلى جانب عروض خاصة مصممة حسب حاجة العميل.



ومن الجدير بالذكر أن بنك الخليج قد قدم عروضا مطورة من حساب الراتب للعملاء لعام 2021، حيث يمكن للعميل الاختيار بين الحصول على جائزة نقدية تصل إلى 300 دينار، أو الحصول على قرض من دون فوائد، وعلى بطاقة ائتمانية مجانية، وذلك للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص. كما يقدم البنك عروضا خاصة للعاملين في الصفوف الأولى تقديرا لجهودهم المستمرة في مواجهة فيروس كورونا.



عرض العاملين في الصفوف الأولى



صمم بنك الخليج عرضا خاصا للموظفين الكويتيين العاملين في الصفوف الأولى الراغبين في تحويل رواتبهم إلى بنك الخليج، حيث يحصلون على مجموعة من المميزات التي تبدأ فور إتمام عملية تحويل الراتب، ومنها هدية نقدية لغاية 300 دينار كويتي، أو قرض من دون فوائد لغاية 25.000 دينار كويتي، أو عرض من الوكالات المعتمدة لقرض سيارة، بالإضافة إلى بطاقة ائتمانية فيزا أو ماستركارد معفاة من الرسوم السنوية للسنة الأولى، وبطاقة ماستركارد وورلد مجانية (عند إنفاق مبلغ 5000 دينار كويتي)، إلى جانب مزايا أخرى تشمل صندوق أمانات مجانا لمدة سنة عند فتح الحساب، خدمات كونسيرج مجانية، كما تتم إعادة تصنيف العميل لفئة أعلى من بين عملاء البنك. ويمكن أن يستفيد من هذا العرض الموظفون الكويتيون العاملون في الإدارة العامة للإطفاء، والحرس الوطني، والطيران المدني (بما فيه الخطوط الجوية الكويتية)، والعاملون في الوزارات التالية: وزارة الصحة، وزارة الدفاع، وزارة الإعلام، ووزارة الداخلية.



العرض الخاص لحساب الراتب



ضمن مجموعة العروض والمزايا التي يحصل عليها عملاء حساب الراتب، يوفر بنك الخليج فرصة اختيار الميزة الأنسب للعميل من بين عدد من الاختيارات المغرية.



يوفر عرض حساب الراتب لعام 2021 إلى جميع العملاء الكويتيين الجدد ممن يقومون بتحويل رواتبهم إلى بنك الخليج، فرصة الدخول تلقائيا في السحوبات الشهرية والفوز بـ12 ضعف الراتب، وفي السحب السنوي على أكبر جائزة لحساب الراتب في الكويت وهي 100 ضعف الراتب.



ويمنح حساب الراتب العملاء الجدد ممن يقومون بتحويل رواتبهم إلى بنك الخليج فرصة الحصول على جائزة نقدية فورية تصل إلى 300 دينار كويتي أو قرض من دون فوائد لغاية 25.000 دينار كويتي، شرط ألا يقل الراتب الذي يتم تحويله إلى بنك الخليج عن 500 دينار كويتي.



وبإمكان العملاء الجدد الحصول على بطاقات فيزا وماستركارد الائتمانية دون رسوم سنوية في العام الأول، مع إمكانية الحصول على قرض تصل قيمته إلى 70.000 دينار وتسديده خلال مدة 15 سنة، أو قرض استهلاكي تصل قيمته إلى 25.000 دينار كويتي.



ويستفيد من هذا العرض العاملون في وزارة التربية، والقطاع النفطي، وأبطال الكويت العاملون في مختلف جهات القطاع الحكومي والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى العاملين في وزارة الدفاع، والنساء العاملات في القطاع الحكومي، وأفراد الجيش، وعملاء باقة الأفضل (Preferred).



السحوبات



يجري بنك الخليج سحوبات شهرية وسنوية، يشارك بها تلقائيا جميع عملاء حساب الراتب ممن حولوا رواتبهم إلى بنك الخليج في 2019 و2020 و2021، وذلك لفرصة الفوز بجائزة تصل إلى 12 ضعف الراتب في السحب الشهري، و100 ضعف الراتب في السحب السنوي.



ومن الجدير بالذكر أن بنك الخليج هو البنك الوحيد في الكويت الذي يقدم لعملائه فرص الفوز بهذه المبالغ الضخمة في سحوبات شهرية وسنوية، وذلك مقابل تحويل رواتبهم إلى بنك الخليج فقط.



تتمثل رؤية بنك الخليج في أن يكون البنك الرائد في الكويت. يشرك البنك موظفيه في العمل في بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء ممتازة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. بفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة، يتمكن بنك الخليج من منح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية بسيطة وسلسة. ويلتزم بنك الخليج بدعم الاستدامة على المستوى المجتمعي، المستوى الاقتصادي، والمستوى البيئي، في مبادرات يتم اختيارها وتحديدها استراتيجيا بما يعود بالنفع على البنك بشكل خاص، وعلى البلاد بشكل عام. ويدعم بنك الخليج رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، ويعمل مع الجهات المختلفة لتحقيقها على أرض الواقع.