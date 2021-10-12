عقدت الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير «تنمية الخيرية» جمعيتها العمومية العادية وغير العادية بحضور أعضاء الجمعية العمومية وممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية، واعتمدت التقريرين المالي والإداري فضلا عن إجراء بعض التعديلات على النظام الأساسي.



وأكدت الجمعية في بيان لها أنه تم اتخاذ كافة التدابير الصحية لعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية وفقا للاشتراطات التي أوصت بها وزارة الصحة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن تطوير عمل الجمعية لتستمر في دورها الريادي عبر تقديم الخدمات الإغاثية النوعية.



وثمن نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ «تنمية الخيرية» د.ناصر العجمي جهود وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات على تعاونها الكبير مع الجمعية، لافتا إلى أنه وانطلاقا من حرص الجمعية على تنفيذ استراتيجياتها الرامية لمساعدة المحتاجين في مختلف بقاع العالم، فإنها ستواصل مسيرة الخير في بلد الإنسانية.



وشدد العجمي على استمرار الجمعية في عملها الدؤوب الذي يستهدف تخفيف حدة الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأيتام والأسر المتعففة من خلال دعم المعسرين منهم والوقوف إلى جانبهم، مشيرا إلى ان الجمعية ماضية في تبني عدد من المشروعات التي تستهدف الفئات الأكثر حاجة داخل البلاد وخارجها.