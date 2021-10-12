ينظّم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، الذي يتواصل حتى 15 الجاري، سلسلة جولات على المدارس في جميع أنحاء الإمارات تعرض خلالها مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة، وأفلام الرسوم المتحركة، والأفلام الروائية الطويلة، في الوقت الذي يفتح المجال أمام الجمهور من مختلف بلدان العالم لمتابعة عروض أفلامه على منصته الإلكترونية الخاصة https://siff.ae/.



واستهل المهرجان الذي تنظمه مؤسسة «فن» المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة، أولى جولاته في اليوم الاول لانعقاده، بخمسة أفلام للرسوم المتحركة، هي: كيري ولو: الهواء، والحلزون والحوت، والمظلات، والغابة الصغيرة، وفانيل، جمع فيها طلبة مدارس في عروض متواصلة، ليشاركوا جمهور المهرجان من داخل الإمارات وخارجها لمتابعة نتاج مخرجين من مختلف بلدان العالم.



وتقدم فعاليات يوم الثلاثاء من «مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب» 2021، عروض أفلام تثري خيال عشاق السينما الأطفال واليافعين، حيث يعرض27 فيلما على المنصة ثلاثية الأبعاد، منها فيلم «القارب الصغير الذي أراد الطيران»، وهو فيلم رسوم المتحركة قصير باللغة الروسية للمخرجة إيكاترينا فيليبوفا، وهذا الفيلم حصد جائزة أفضل فيلم للأطفال في المهرجان العالمي للرسوم المتحركة 2020، ويعرض لأول مرة في دول مجلس التعاون الخليجي.



وينافس فيلم «صدمة الطفولة» للمخرجة صفاء عبدالغفور أزرايش في فئة أفلام خليجية قصيرة، في العرض الأول له، ويحفز هذا الفيلم المشاهدين على التفكير والربط بين صدمة الطفولة الناجمة عن الوصول إلى سن البلوغ.



ويركز الفيلم الروائي «في حلمي» المخصص للأطفال من الفئة العمرية فوق ثمانية أعوام على حياة طارق الذي يبلغ من العمر 9 أعوام، وعلى محاولته العودة إلى الحياة الطبيعية بعد تعرضه لحادث مروع فقد فيه والديه، بالإضافة إلى الفيلم الروائي «صورة ذاتية».



وتضم قائمة عروض الأفلام القصيرة فيلم «إخلاء سعيد» الذي يتناول قضية إخلاء المنازل القسرية في إسبانيا، حيث يحدث إخلاء كل 12 دقيقة، وفيلم «الموشوم» الذي يروي قصة علاقة الفتى كاميل وعمته الكبيرة بالسن تيهديرت، بالإضافة إلى فيلم «لا تستسلم»، وفيلم «كنت لا أزال هناك عندما تركتني» وغيرها من الأفلام المخصصة للفئة العمرية فوق 14 عاما.



ويعرض المهرجان ضمن فئة أفلام من صنع الأطفال والناشئة، العديد من الأعمال السينمائية أبرزها وفيلم «انقطاع النفس» الذي يستحضر تجربة شخص يعاني من حالة انقطاع النفس أثناء النوم، وفيلم «سمكة خارج الماء» الذي يحمل رسالة إيجابية لآباء الأطفال المصابين بالتوحد، فيما يروي فيلم «صلاة لراحة نفس بيلا» المستوحى من قصة حقيقية عن مغامرة قامت بها مجموعة من تلاميذ المدرسة، إلى جانب فيلم «حمل زائد»، و«بوب هو عمك»، و«وضع مريح»، و«حفلة ميغا ميغا ميغا ميغا»، و«شجرة عيد الميلاد الصغيرة».



ويقدم المهرجان للأطفال من الصف الثالث إلى الخامس فيلم «هل بعت زلاجاتي؟»، و«أيلين على القمر»، و«حذاء لويس»، و«حياتي في قصر فرساي»، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأفلام تتضمن «التنين زوغ والطبيب الطائر»، و«الصف الأول»، و«ما وراء الحدود»، و«فتيات يتحدثن عن كرة القدم».



ويمكن مشاهدة هذه الأفلام وغيرها من الأعمال السينمائية والنشاطات مجانا، من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني لمهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب https://siff.ae/، وعلى رابط فيديو خلال المدرسة: https://we.tl/t-Kr9whqPJu8