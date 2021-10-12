احتفت العاصمة الإسبانية مدريد، والعاصمة التاريخية للأندلس سابقا قرطبة، بالتجربة المسرحية لصاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث بحث «البيت العربي» في مدريد وقرطبة، بحضور نخبة من المثقفين والمبدعين الإماراتيين والإسبان، العلامات البارزة في النص المسرحي لحاكم الشارقة، والمرجعيات التي استند إليها في تقديم أحداث وتحولات تاريخية بدلالات ورؤى معاصرة.



جاء ذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» بالتعاون مع «البيت العربي»، تحت عنوان «أيام الشارقة الأدبية» في كل من مدريد وقرطبة، انطلقت بحضور رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري وسفير دولة الإمارات لدى اسبانيا ماجد السويدي ورئيس معهد الشارقة للتراث عبدالعزيز المسلم، وسفير الجامعة العربية في إسبانيا بشار ياغي، وعدد من الشخصيات الديبلوماسية والرسمية والإعلامية في إسبانيا.



وجمعت «أيام الشارقة الأدبية» كلا من الفنان الإماراتي أحمد الجسمي، والممثلة والباحثة المسرحية لولا بوتيلو، والكاتبة والمسرحية الإسبانية جوليتا سوريا، في جلستين عقدتا في «البيت العربي»، في كل من مدريد وقرطبة، أدارهما الإعلامي محمد ماجد السويدي، وشهدتا عرض تقرير مصور حول أبرز أعمال صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي، وأولها مسرحية «عودة هولاكو»، وما تلاها من أعمال مثل «النمرود»، و«الواقع صورة طبق الأصل»، و«القضية»، و«الإسكندر الأكبر»، و«شمشون الجبار»، و«داعش والغبراء»، وآخر أعماله «كتاب الله».



استثمار التاريخ



وقال أحمد الجسمي: «إن المتتبع للأعمال المسرحية لصاحب السمو يجد أنها في مجملها تستثمر التاريخ في صياغة مسرحيات تصلح لكل زمان ومكان، وكأنها تتبنى مقولة ان الزمان يعيد نفسه في كل أعماله التاريخية، فالأحداث على مر العصور وإن اختلفت الأشكال والأسماء والتفاصيل هي ذاتها، والمهم هو أخذ العبرة منها وعدم تكرار الأخطاء التي تسبب الفوضى والدمار للأمم».



وأضاف الجسمي: «وما يميز أعمال سموه، تلك اللغة المسرحية الرائعة التي تنم عن معرفة وإلمام كبيرين بوقع الكلمة وأهميتها ومدلولاتها اللفظية والمعنوية، فالسطور التي تكتب بين السطور جلية، والمعاني الظاهرة والباطنة واضحة، والحوارات المسرحية سلسة والانتقال من مشهد إلى مشهد آخر بارع، وقد جسدت أعماله إيمان سموه بالمسرح وعشقه لهذا الفن».



قضايا الإنسان



وعن تجربتها في دراسة مسرحيات حاكم الشارقة، قالت لولا بوتيلو: «أعجبتني كثيرا المسرحيات التي قرأتها بالإسبانية لصاحب السمو الشيخ د.سلطان القاسمي، إذ وجدتها ملتزمة جدا، وتعكس معرفة وثقافة واسعة، وتطرح الكثير من القضايا والأسئلة المتعلقة بالإنسان وتجربة وجوده، لهذا أنا سعيدة جدا بالفرصة التي أتاحتها لي هيئة الشارقة للكتاب للمشاركة في (أيام الشارقة الأدبية)».



وأضافت: «عندما قرأت مسرحيات صاحب السمو حاكم الشارقة، وأجريت مقارنات بينها وبين بعض المسرحيات الإسبانية، وجدت وجه شبها كبيرا، يتجلى في الاهتمام بمراجعة التاريخ والتفكير في الحاضر وإمكانية رسم مستقبل أفضل، وهو ما أعادني الى المسرح النقدي والتاريخي في إسبانيا، حيث تظهر تجارب مشابهة كثيرة في الأسلوب والأهداف، وتنشغل مجملها في الانتصار للإنسان والإنسانية وتنبذ العنف والعنصرية والظلم».



وتابعت: «من أجمل ما لفتني في مسرحيات صاحب السمو الشيخ د.سلطان القاسمي موضوع الحروب ومآسيها، وهي مواضيع تم تناولها بشكل كبير في مختلف الفنون، واعتقد أنه يجب على الجميع قراءة ورؤية المعالجة المسرحية التي قدمها سموه لمواضيع تؤرق العالم مثل الإرهاب».

ووجهت في ختام حديثها دعوة للمسرحيين الإسبان والعرب الى العمل معا، وفتح مجال للتعرف على الأدب العربي.



فلسفة وأفكار



بدورها، قدمت الكاتبة جوليتا سوريا دراسة قاربت فيها بين المسرح الاسباني ومسرح سلطان القاسمي والقضايا الإنسانية والتاريخية المشتركة.

وأشارت إلى أن الحوارات في أعمال سموه المسرحية تمتلئ بالفلسفة والأفكار التي تنادي بالحرية والعدالة وتستحضر الرموز والتاريخ كما في «النمرود» و«الحجر الأسود»، وأنها تشترك مع بعض أعمال المسرحيين الإسبان في هذا المنحى.



وتطرقت جوليتا سوريا إلى وجود مشترك إنساني في مسرحيات صاحب السمو الشيخ د.سلطان القاسمي بتركيزها على ظلم الحروب، وغيرها من الموضوعات التي تحضر في المسرح الإسباني، بما فيها استدعاء الإشارات المرجعية التي تتقاسمها الثقافات وموضوعات الذاكرة التاريخية والميثولوجيا.

وأوضحت أن ما لفت انتباهها في مسرحيات سموه هي مجموعة التأملات في الأزمات السياسية والصراعات الاجتماعية.



جهود حاكم الشارقة في دعم المسرح



وفي سياق الحديث عن دور صاحب السمو حاكم الشارقة في دعم المسرح الإماراتي والعربي، أشار الفنان أحمد الجسمي إلى أن المسرح الإماراتي والعربي في عصره الذهبي بفضل دعم صاحب السمو الشيخ د.سلطان القاسمي وحبه للمسرح، وقال: «توجد مهرجانات مسرحية عربية تقام بدعم كريم من صاحب السمو حاكم الشارقة تحت مظلة الهيئة العربية للمسرح التي تأسست بتوجيهات من سموه».



وتطرق إلى الكلمة التي ألقاها صاحب السمو حاكم الشارقة عام 2007 في اليونسكو بباريس بمناسبة يوم المسرح العالمي، مشيرا إلى أن سموه أخذ معه في رحلته مسرحيين من كل الدول العربية، وكان الحدث مناسبة للقاء المسرحيين وأثمر نتائج مذهلة، ومنها اقتراح سموه إنشاء الهيئة العربية للمسرح في الشارقة.



وتوقف المتحدثون عند الحضور الذي حققته أعمال صاحب السمو حاكم الشارقة على مستوى العالم، إذ عرضت أعمال صاحب السمو بلغات عدة على مسارح عالمية في كل من السويد، ومدريد، ورومانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وموسكو، وغيرها من البلدان والمدن المعروفة بعراقة مسارحها.