حنان عبد المعبود

في حالة فريدة من نوعها وشديدة التعقيد، قام بها فريق أمراض الصمامات والقسطرة بمركز سلمان الدبوس بمستشفى العدان، لمريضة كويتية مسنة تعاني من ضيق شديد بالصمام الاورطي ويتطلب علاجها زراعة الصمام الاورطي.

والجدير بالذكر ان هذه العملية تحمل مخاطر شديدة على حياتها اذ ان شريانها التاجي الرئيسي الايسر يقع بالقرب من الصمام مما يمكن ان يتسبب بحدوث جلطة قلبية حادة وقاتلة في حال تم زراعة الصمام.

ولكن الفريق بمركز سلمان الدبوس تبنى تقنية حديثة تم ابتكارها في الولايات المتحدة الامريكية في مؤسسة الابحاث الطبية بالتعاون مع جامعة ايموري الامريكية، وقاموا بالقيام بعملية BASILICA والتي يتم من خلالها خلق قناة لتدفق الدم للشريان التاجي من خلال شق و بتر جزء من احدى ورقات الصمام الاورطي باستخدام الكهرباء الممتدة داخل القسطرة بدقة متناهية جدا.

وقام بالعملية اعضاء الفريق المحلي د. الطيب القلاف ود.احمد الشطي، من اخصائيي قسطرة الصمامات بمساعدة د.علي الحميدان استشاري سونار القلب ود.صادق عبدول استشاري قسطرة القلب.

وتعتبر هذه احدى العمليات المعقدة، باستخدام التقنيات الحديثة التي يقوم بها اخصائيو امراض الصمامات بالمركز مؤخرا- مما يعطي املا وفرصا لعدد اكبر للمرضى.