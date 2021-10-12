دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون اليوم الثلاثاء، إلى تعزيز القدرات العسكرية لبلاده لمواجهة "القوات المعادية".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن ذلك جاء في خطاب ألقاه كيم بمعرض للتطوير الدفاعي بمناسبة الذكرى السنوية ال76 لتأسيس حزب العمال الحاكم.

ونقلت عن كيم القول "إن التهديدات العسكرية التي تواجهها بلادنا تختلف عما رأيناه قبل 10 أو 5 أو 3 سنوات".

وأضاف "الولايات المتحدة تشير مرارا وتكرارا إلى أنها ليست معادية لبلادنا ولكن لم يكن هناك أساس سلوكي للاعتقاد بأنها ليست معادية لبلادنا".

وأكد أن "تعزيز قدراتنا الدفاعية لا يستهدف كوريا الجنوبية بتاتا ولا بد ألا يتكرر تاريخ استخدام السلاح بين أفراد الأمة الكورية ضد بعضهم مرة أخرى".

وتابع "عدونا هو الحرب نفسها وليس دولة أو قوى معينة مثل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لكن جهودنا الخارجية من أجل السلام لا تعني بأي حل من الأحوال التنازل عن حقنا في الدفاع عن النفس".