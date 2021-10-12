عادل الشنان

قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ممثلة في إدارة خدمة المواطن بإنجاز 15,237 معاملة خلال شهر سبتمبر الماضي منها 145 طلبا اسكانيا جديدا اضافة الى اجراء 348 معاملة تخصيص.

واشارت احصائية المؤسسة الى ان ادارة خدمة المواطن اجرت في الشهر ذاته 74 معاملة للتبادل و 53 لإجراء التنازل و 84 معاملة توثيق علاوة على فتح 80 ملفات جديدة تتعلق بالمساكن المؤجرة .

وقد قدم قسم الاستقبال 1717 استفسارا و 4816 شهادة لمن يهمه الامر المستخرجة من الربط مع بنك الإئتمان الكويتي، 1751 معاملة لبدل الايجار بالإضافة إلى 5970 شهادة لمن يهمه الامر.

واستطاعت خدمة العملاء الهاتفية في قسم الاتصال باستقبال 2682 مكالمة مباشرة من المواطنين.

كما قدمت إدارة احصائية قسم المتابعه الالتماسات المقدمة للمؤسسة وعددها 685 المتمثلة في قطاع الطلبات، وقطاع التوزيع والتوثيق، وقطاع المالية والادارية.