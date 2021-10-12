وجه النائب أسامة الشاهين سؤالاً إلى وزير التربية د. علي المضف، قال في مقدمته، إن دولة الكويت تولي رعايتها بالأشخاص من ذوي الإعاقة، ولاسيما في الخدمات التعليمية، منذ الخمسينات من القرن الماضي، وتجلى ذلك من خلال إنشاء إدارة مدارس التربية الخاصة في منطقة حولي.

ومع التوسع العمراني للدولة، وازدحام الطرق أصبح الوصول إلى مدارس التربية الخاصة في منطقة حولي، يشكل عبء على أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور السكانين في مدينة صباح الأحمد، والمناطق الجديدة في محافظة الأحمدي، وكذلك في محافظة الجهراء والمدن والمناطق الجديدة المنشأة حديثاً.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1-هل لدى الوزارة خطة لإنشاء أفرع لإدارة التربية الخاصة في محافظتي الجهراء والأحمدي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من الخطة.