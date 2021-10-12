عبدالعزيز الفضلي

أقام مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية حفل استقبال للمهنئين والمهنئات بمناسبة الفوز بالانتخابات والحصول على ثقة أعضاء الجمعية العمومية.

وحضر الحفل وزير التربية د علي المضف، الذي قدم التهاني والتبريكات لمجلس الادارة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في عملهم، كما شهد الحفل حشد كبير من القيادات التربوية واهل الميدان الذين باركوا نيل مجلس الادارة ثقة الجمعية العمومية والفوز بالانتخابات .

واعرب رئيس مجلس ادارة جمعية المعلمين الكويتية حمد الهولي، عن بالغ شكره وتقديره لكل من شارك وساهم بنجاح المجلس في الانتخابات، متمنياً ان يكون عند حسن ظن الجميع وان نعمل على الارتقاء بالعملية التعليمية وخدمة المعلمين والمعلمات واهل الميدان التربوي .

واضاف الهولي اننا لدينا رؤية بوضع اهداف خاصة تتمثل باصلاح التعليم وفق رؤية الكويت 20 / 35 ، لافتاً الى أن من اهم القضايا التي نركز عليها في المستقبل اعادة هيكلة الوزارة وبطاقات الوصف الوظيفي لما له من اهمية في تحقيق اهداف العملية التعليمية وخلق جيل متعلم يعمل على الارتقاء والنهوض في البلد بجميع المجالات .

وعن مدى تعاون الجمعية مع وزارة التربية اوضح الهولي ان يدنا مفتوحة للتعاون مع التربية كما ان التربية يدها مفتوحة لنا مشيراً الى اننا نضع يدنا بيدهم للعمل على دعم المنظومة التربوية بشكل عام والنهوض بها