ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر اليوم الثلاثا، جنوب جزيرة كريت اليونانية.

ونقلت وسائل إعلام يونانية عن معهد الجيوديناميكا التابع للمرصد الوطني بأثينا القول إن مركز الزلزال كان على بعد 23 كيلومترا شرقي زاكروس على كريت، وكان مركزه على عمق 2ر8 كيلومتر. ولم ترِد على الفور أنباء عن ضحايا أو أضرار.

في الوقت نفسه، أفاد المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد سجلت اليوم هزة أرضية جنوب جزيرة كريت، على بعد 413 كيلومترا شمال مرسى مطروح.

وأعلن أنه ورد إليه ما يفيد بالشعور بالهزة الأرضية، دون وقوع خسائر فى الأرواح والممتلكات.

ويأتي الشعور بالزلزال في مصر بالتزامن مع ذكرى زلزال مدمر كانت شهدته القاهرة في مثل هذا اليوم من عام 1992 وتسبب في مقتل المئات وإصابة وتشريد الآلاف.