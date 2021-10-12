تلقى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، اتصالا هاتفيا قبل ظهر اليوم، من الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، اطمأن خلاله على صحة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، متمنيا لصاحب السمو أمير البلاد دوام الصحة وموفور العافية كما جرى تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين والتأكيد المشترك على متانة وعمق هذه العلاقات واستعراض مستجدات الأوضاع السياسية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية متمنيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية ولدولة الكويت وشعبها كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

وطمأن سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد عن صحة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد للرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية معربا سموه عن بالغ تقديره لهذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاريخية والحميمة التي تجمع البلدين الشقيقين.