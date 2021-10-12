ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، انه إطار المسؤولية المجتمعية والمحافظة على البيئة في البلاد، بادرت وزارة الداخلية بجميع قطاعاتها المعنية بالمشاركة والتعاون والتنسيق مع الجمعية الكويتية لحماية البيئة بتوثيق برنامج الحياة الفطرية في الكويت.

وأوضحت الإدارة أنه نيابة عن وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، قام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء فراج الزعبي، يرافقه عدد من القيادات الأمنية أمس الاثنين بمشاركة الجمعية الكويتية لحماية البيئة بتوثيق نجاح برنامج الحياة الفطرية في دولة الكويت بمركز الشيخ جابر الثقافي.

وأكد الفريق الزعبي أن المؤسسة الأمنية وانطلاقا من إيمانها بمبدأ الشراكة مع الجمعية في الحفاظ على البيئة، وقد تم فرز عدد من العناصر الأمنية أصحاب الخبرة في هذا المجال للتعاون في توثيق برنامج الحياة الفطرية في دولة الكويت من خلال تبادل المعلومات وتعزيز القدرات بهدف تكوين قاعدة معلومات بيئية مترابطة.

وأشاد اللواء الزعبي، بجهود القائمين على الجمعية، مؤكداً دعم وزير الداخلية وتقديم الدعم اللوجستي وتوفير الحماية الكاملة لجميع الفرق العاملة في بكافة المناطق بالبلاد وتسهيل وتبسيط الإجراءات في المناطق المشمولة بتبعيتها للوزارة.

وتقدم القائمين على الجمعية بكل معاني الشكر والتقدير إلى وزير الداخلية على دعم المؤسسة الأمنية والتعاون المثمر مع خبرات الوزارة في المحافظة على البيئة في الكويت، وتكريم جميع من ساهم في هذا العمل.

وحضر الحفل مدير عام هيئة البيئة الشيخ عبد الله أحمد الحمود الصباح، والفريق متقاعد محمود الدوسري، والفريق متقاعد محمد الخضر، ووكيل الحرس الوطني الفريق هاشم الرفاعي.