عبدالكريم العبدالله

أجرى قسم جراحة الاطفال في مستشفى ابن سينا للجراحات التخصصية، عملية طارئة هي الاولى من نوعها على مستوى الكويت تمثلت بفصل توأم سيامي خديج بالاسبوع السادس والعشرين من الحمل يزن كل واحد منهما 800 غرام تقريبا، ويعاني كليهما من تشوهات خلقية شديدة، ويلتصق الاثنان في منطقه البطن ويشتركون في الامعاء الدقيقة والمثانة البولية والحبل السري.

ويخضع الطفلان حاليا بعد فصلهما للرعاية والعلاج في العناية المركزة، علما أن العملية كانت طارئة نتيجه التواء الامعاء وعليه تم الاعداد للعملية بوقت قياسي، وتم عمل سونار للقلب بتعاون من قسم القلب بمستشفى واعطاء التوصيات المطلوبة من وجهة نظرهم الاكلينيكية كما قام طبيب الاشعة في مستشفى ابن سينا بعمل سونار للبطن للحصول على بعض المعلومات المطلوبه قبل العملية، حيث تعذر عمل المزيد من صور الاشعة التشخيصية بسبب الحالة الحرجة للتوأم قبل اجراء العملية .

وفي الوقت نفسه تم انشاء فريق عمل متكامل ساهم فيه 18 طبيبا من تخصصات مختلفة، بالاضافه الى الهيئة التمريضية في مستشفى ابن سينا ، واجريت العملية بالطاقم الجراحي والذي تكون من رئيس قسم جراحة الاطفال د. اسماعيل تقي و رئيس الوحدة د.على اشكناني و الجراح الاول المشرف على الحالة د.عمار النقي، كما ضم الفريق استشاري المسالك البولية لـ الأطفال د.عبدالناصر السعيد.

وكان لقسم التخدير المساهمة الفاعلة حيث تم تكوين فريقان للعمل جنب الى جنب تحت اشراف د.هشام الشيخ و د.هدال محسن، كما ساهم قسم التمريض في العناية المركزة الأطفال وتمريض العمليات بجهود جبارة خلال فترة الاعداد القصيرة، والذين اثبتوا خلالها كفاءتهم العالية وجهوزيتهم اثناء الحاجة.

ووجه قسم جراحة الاطفال الثناء و الشكر الجزيل للاطباء التالية اسماءهم و الذين حضروا العملية و حرصوا على المساعدة و المساهمة و البقاء حتى ما بعد منتصف الليل و في ذلك دليل على حبهم لعملهم و شغفهم بتقديم ما يستطيعون لاجل رعاية المرضى.

قسم التخدير

د وائل الشبراوي

د احمد عبدالسميع

د احمد الفقي

وحدة جراحة الاطفال

د.علي اسماعيل

د قاسم قاسم

د.حسام رشاد

د.ابرار خان

وحدة المسالك البولية

د.اسلام عامر

وحده العنايه المركزة

د.ابتسام خضير

د.رمضان رمضان

قسم الاشعة

د.هشام سعد