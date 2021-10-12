اجتمع وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف اليوم الثلاثاء بحضور الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ مع اللجنة العليا للقوة الكويتية المشاركة في التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أمن الخليج العربي 3) والذي سيقام في المملكة العربية السعودية الشقيقة برئاسة مدير عام الادارة العامة المركزية للعمليات العميد عبدالله العتيقي.

وفي بداية الاجتماع نقل الفريق فيصل النواف تحيات وتقدير وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، مشيدا بالجهود التي تقوم بها اللجنة العليا في إعداد وتجهيز القوات المشاركة في التمرين التعبوي المشترك (أمن الخليج العربي 3).



واطلع الفريق فيصل النواف من رئيس وأعضاء اللجنة على شرح مفصل عن استعدادات وتجهيز القوة المشاركة في التمرين وآلية التنفيذ الميدانية، ثم شاهد عرضا مرئيا عن مراحل التدريب الميدانية ومدى ما وصلت إليه القوة من جاهزية.



وأشار الى أن اقامة مثل هذه التمارين المشتركة بين الاشقاء الخليجيين يؤكد على العمل التكاملي، ووحدة الرسالة بين الأجهزة الأمنية، من اجل تعزيز الأمن لمواجهة مختلف التحديات الأمنية، كما يسهم في تبادل الخبرات، ورفع مستوى التنسيق والتعاون الميداني، في إدارة المواقف الأمنية ضد اي تهديد أمنى يمس دول الخليج.



ووجه الفريق فيصل النواف بالعمل الجاد والدؤوب لتحقيق أفضل النتائج خلال التمرين وبما يعطي انطباعا وانعكاسا حقيقيا عما تتمتع به شرطة الكويت من تميز وكفاءة على جميع الأصعدة.



كما وجه القوة المشاركة بالاستفادة القصوى من خبرات الدول المشاركة في التمرين، مؤكدا أن التنسيق الأمني بين دول مجلس التعاون وصل إلى مستويات متميزة في مجال تنسيق الجهود وعقد التمارين المشتركة التي تصقل الخبرات الأمنية لأبناء الخليج.



وفي ختام الاجتماع أعطى الفريق فيصل النواف بعض التوجيهات، متمنيا التوفيق والسداد للقوة المشاركة في التمرين، مؤكدا أنه سيتابع التمرين أولا بأول