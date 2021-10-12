بدأ شرطي آلي مهام عمله في شرطة أم القيوين بالإمارات، للتحقيق في الجرائم الواقعة على الأطفال.

ويحمل الشرطي اسم (روبوتوك)، وصدرت له بطاقة وظيفية ليباشر عمله.

وقال القائد العام لشرطة أم القيوين، اللواء الشيخ راشد المعلا: "باشر المحقق (روبوتوك) عمله رسمياً، بعد فترة تجربة استمرت ثلاث سنوات حقق خلالها نتائج مبهرة في التحقيق في الجرائم الواقعة على الأطفال".

وأضاف المعلا أن (روبوتوك) يمكنه التحدث مع الأطفال المجني عليهم، بلغتين (العربية والإنجليزية)، إضافة إلى قدرته على استخدام اللهجة الإماراتية المحلية، مستفيداً من قدرته على كشف حالتهم النفسية، بفضل قدرته على تغيير تعابير وجهه 360 مرة، بما يسهم في بث الطمأنينة في نفوس الأطفال، أثناء التحقيق.

وتابع المعلا قائلا إن (روبوتوك) يعتبر ضابطا إلكترونيا مخصصا للتحقيق في جرائم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين خمس و10 سنوات، ويتمتع بثماني ميزات، أهمها القدرة على معرفة الأشخاص الذين سبق أن حقق أو تعامل معهم من خلال تقنية (تمييز الوجه)، وقراءة تعابير الوجه، ونطق الأسئلة المكتوبة لتوجيهها للطفل من خلال شاشات التحكم، وعرض صور المشتبه فيهم من خلال جهاز (آي باد).