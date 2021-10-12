أعرب منتجو الجبن الأزرق (الروكفور) الشهيرة في فرنسا عن شعورهم بالغضب بعد ادراجها ضمن المأكولات ذات القيمة الغذائية المتدنية في منظومة لتقييم الغذاء تستهدف التشجيع على العادات الغذائية الصحية في فرنسا.

وفي تصريحات لشبكة "فرانس 3" الاخبارية، ذكر منتجون لجبن الروكفور أن التقييم الذي أوردته منظومة "نوتري سكور" قد يضلل المستهلكين بحيث يعتقدون أن هذه النوعية من الأجبان ضارة بالصحة.

وأضافوا أن مبيعات الروكفور قد تنخفض إذا ما جعل الاتحاد الأوروبي تقييم منظومة "نوتري سكور" إلزاميا.

ويشار إلى أن "نوتري سكور" هي منظومة لتقييم الأغذية تستهدف مساعدة المستهلكين على انتقاء المأكولات الصحية من خلال تصنيفها إلى فئات متعددة، ويتم التعبير عن كل فئة بدرجات لونية تتنوع من الأخضر إلى الأحمر.

ودعا المنتجون إلى اعفاء الجبن الروكفور من هذه التقييم، حيث قال جيروم فاراموند رئيس رابطة مصنعي الروكفور في فرنسا إنه بالرغم من أن هذا الصنف من الجبن المصنوع من ألبان الأغنام يتميز بارتفاع نسبة الدهون والأملاح فيه، إلا أن المستهلك لا يتناول سوى ثلاثين جراما منه في المتوسط يوميا.

وأضاف أن هذا التقييم لا يأخذ في اعتباره أيضا القيمة الغذائية لالبان الأغنام.

وتنتج المنطقة المحيطة ببلدة روكفور في فرنسا نحو سبعة آلاف طن من هذه الأجبان، ويتم تصدير 25 بالمئة من هذه الكمية إلى الخارج.