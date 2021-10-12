أظهرت بيانات سوق الكاكاو العالمية تعافي الاستهلاك العالمي للشيكولاتة، مع تخفيف القيود على حركة السفر بين دول العالم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن جزءا كبيرا من مبيعات الشيكولاتة في العالم تعتمد على قطاع السفر، والإقبال الكثيف على شراء منتجات الشيكولاتة من الأسواق الحرة في المطارات. وكانت جائحة فيروس كورونا المستجد قد أوقفت حركة السفر وبالتالي تراجع الطلب العالمي على الشيكولاتة. وظهرت الآن مؤشرات على تعافي الطلب.

وبحسب متوسط تقديرات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء، فإن تصنيع حبوب الكاكاو في أمريكا الشمالية خلال الربع الثالث من العام الحالي زادت بنسبة 6ر6% في حين زادت في أوروبا بنسبة 8ر5% وفي آسيا بنسبة 5ر5%. وفي حال التحقق من هذه الأرقام رسميا، فإنها تشير إلى استمرار نمو استهلاك الكاكاو للربع الثاني على التوالي.

ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الكاكاو الأوروبي بياناته ربع السنوية يوم الأربعاء المقبل . كما سيصدر الاتحاد الوطني لمصنعي الحلوى في أمريكا الشمالية بياناته يوم الخميس المقبل، وستصدر البيانات الآسيوية في اليوم التالي.