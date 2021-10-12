افتتح معرض آيس كريم الصين 2021 في بلدية تيانجين شمالي الصين، وجذب أكثر من 400 شركة وقرابة 10 آلاف مشتر.

ويعرض المعرض الذي يمتد لـ 3 أيام ويغطي مساحة تزيد عن 42 ألف متر مربع، مجموعة واسعة من المنتجات في صناعة الآيس كريم، بينها منتجات جاهزة وآلات ومواد خام وقوالب وتعبئة وتغليف.

وقال تشانغ جيو كوي، رئيس جمعية الصين لصناعة المخبوزات والحلويات، إن "الصين منتج ومستهلك كبير للآيس كريم. على الرغم من الآثار الناجمة عن وباء كوفيد-19 على الصناعة، إلا أنه حفز الشركات ذات الصلة على الابتكار في المنتجات وتغيير أنماط بيع المنتجات".

وأشار تشانغ إلى أن صناعة الآيس كريم تتمتع بزخم نمو جيد، مع التخطيط الصناعي المعزز.

وحسب تشانغ، في النصف الأول من عام 2021، بلغ إجمالي الإنتاج لـ 127 شركة فوق الحجم المحدد في صناعة المشروبات المجمدة بلغت 1.35 مليون طن، بزيادة 0.46 في المائة على أساس سنوي، علاوة على دخل الأعمال الرئيسية حوالي 16.96 مليار يوان (حوالي 2.63 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 10.96 في المائة عن نفس الفترة العام الماضي.

وكشف هان جون، الرئيس التنفيذي لشركة نيكول مولد وهى منتج قوالب سيليكون بالصين، أن "الشركة قد صممت مئات القوالب الإبداعية ومنتجات الآيس كريم بالعناصر الصينية التقليدية، مثل منتجات آيس كريم على شكل محاربي تيراكوتا الشهيرين والمباني التي تتميز بالثقافة الصينية، على سبيل المثال لا الحصر".

وحسب هان، شهدت مبيعات الشركة نموا قويا في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، حيث ضاعفت تقريبا اجمالي مبيعاتها في العام الماضي.